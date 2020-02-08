Amasya´da tatbikat, gerçeği aratmadı

BELEDİYE, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen deprem, yangın ve doğal afet tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatta, dumandan etkilenen ve enkaz altında kalan vatandaşlar, kurtarıldı.

Kentte, Amasya Belediyesi'ne ait Makine İkmal Müdürlüğü'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın sonrası meydana gelen depremde, yıkımların altında kalanların kurtarıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı. Tatbikatta ilk olarak meydana gelen yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen personele İtfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişi atlama yatağıyla kurtarıldı. AFAD ekipleri, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için enkazın etrafına arama sistemi kurarak yerini tespit ettikleri vatandaşları da kurtardı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen 2 kişi, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edilmesinin ardından tatbikat sona erdi.

Deprem ve yangının insanların elinde olan bir durum olmadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Önümüzde depremler, görülüyor. Biz de fay hattı içerisindeyiz. Depreme karşı hazırlıklı, uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Yangın alarmına karşı da hazırlıklı olmak zorundayız. Akıl ve zekayla hareket edip, teknolojiden uzak kalmamamız gerekiyor" dedi.

Ülke genelinde deprem ve buna benzer çeşitli afetlerle boğuşma içerisinde olduklarını söyleyen AFAD Şube Müdürü Burhan Özü de "Biz de Amasya´mızda böyle bir durum vuku bulunması halinde belediyemiz, itfaiyemiz, AFAD Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz, tüm birimlerimizle kendi kapasitemizi test etmek amacıyla burada bir tatbikat senaryosu hazırlandık" diye konuştu.



AMASYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

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