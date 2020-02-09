Öğretmeninin tavsiyesiyle başladı, artık köylüler için de üretiyor

Amasya'nın Yolyanı köyünde yaşayan Ramazan Büyük, öğretmeninin tavsiyesiyle solucan gübresi üretmeye başladı. Büyük, ürettiği solucan gübresiyle hem köylülerinin hem de kendisinin kullandığı kimyasal gübrelere son verdi. Bu işin ticaretini yapmadığını belirten Büyük, amacının kimyasal gübrelerden kurtulmak olduğunu söyledi.

Ramazan Büyük, “Bu işe bir iki yıllık okulda öğretmenimin tavsiyesi üzerine başladım. Okulum iki yıllık. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksek Okulundaki öğretmenim ellerinden öpüyorum, Turan Al. Onun tavsiyesi üzerine ve önerisi üzerine bu işe başladım, çokta memnunum, çokta güzel verim alıyorum. Şuanda bu işi ticari amaç değil ama kendi arsa ve arazilerimde kullanmak için yapıyorum. Gayette memnunum, amacım bu işin ticareti değil. Dediğim gibi köylülerimize, tarım işletmeci arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza bu işin ne kadar verimli olduğunu, gübreye oranla verimli olduğunu amacım bunu tanıtmak. Zamanla bizim köylülerimiz kimyasal gübreler kullana kullana tarım arazilerimizi resmen kumsallaştırmışlar, kumsallık yüzünden yani şuanda verim alamıyoruz. Bizim tarlamızdan, arazimizden bunu ortadan kaldırmak için araştırmalar yaptım, solucan gübresinin gayet verimli olduğunu öğrendim. Denedim kendim bizzat gördüm, şuanda gayet güzel verim alıyorum. Yaklaşık 2,53 üç senedir dediğim gibi ben bu işi yapıyorum. Yüz bin solucanla başladım ilk etapta, bu zaman zarfında solucanlarımızın sayısı 1 milyona yaklaştı. Tecrübelerimi kendim edindim, internette solucan gübresi üzerine bayağı bilgi kirliliği var, çok araştırmalar yaptım, çok inceledim" dedi.

Solucan gübresini uğraşanlara tavsiye eden Büyük, "Vatandaşımız bunu bilsin öğrensin, kimyasal gübreleri artık topraklarımıza atmayalım. Çünkü topraklarımız mahvoldu, artık perişan oldu. Onların hastalıklarını giderebilmek için solucan gübresi ideal. Kendi arazimize denedik memnun kaldık, verim aldık” diye konuştu.

AMASYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:06

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