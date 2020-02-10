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Amasya'da okullara kar tatili

DHA

AMASYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

AMASYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından, "İlimiz Genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü İlimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir." diye açıklama yaptı.
VALİ: KAR YAĞIŞININ TADINI ÇIKARIN
Vali Varol, mesajın sonunda; "Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek, kar yağışının tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

AMASYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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