Amasya’da kar küreme çalışmaları

Amasya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Amasya Belediyesi, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

AMASYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:11

YATSI 19:31

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