Amasya´da kar tatili çocuklara yaradı

'Babam ve ben'

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AMASYA´da, etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi.

Amasya Belediyesi ekipleri, bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, tatili fırsat bilen çocuklar ve aileleri ise kar üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Amasya merkezde özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle kentin kuş bakışı görüntüsü, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.



AMASYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

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