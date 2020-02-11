Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi iftaiye botla kurtardı

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- AMASYA´da, Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilırmak Nehri'ne yavru kedi düştüğünü görenler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi botla kurtardı. Ekipler, daha sonra yavru kediyi araçlarına alarak, ısınmasını sağladı.FOTOĞRAF



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