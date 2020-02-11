Amasya'da 14 Şubat'ta 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlenecek

- AMASYA'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu yıl ilk kez 'Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlenecek. Festival kapsamında çevre illerden de kente çiftlerin gelmesi bekleniyor.

Aşklarıyla efsane haline gelen Ferhat ile Şirin´in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya´da 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi öncülüğünde `12-14 Şubat tarihlerinde 'Ferhat ile Şirin Festivali´ düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival kapsamında toplu nikah töreninin yanı sıra çiftler Aşıklar Köprüsü´ne dilek kilidi takacak. Festival kapsamında çevre illerden de kente çiftlerin gelmesi bekleniyor.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Ferhat ile Şirin´in efsanesinin Amasya´da yaşandığını söyleyerek, "Ferhat Amasya´da bir nakkaş, Şirin de Mehmene Hatun´un kızı Amasya Sultanı´nın yeğeni. Mehmene Hatun bir şartla kızını Ferhat´a vereceğini söylüyor. Ferhat´tan Amasya´ya su getirmesini istiyor. Ferhat da dağları adeta delerek kanallar açıp kente su getiriyor. Bu kanallar hala günümüzde görülebiliyor. Hatta en çok turist çeken yerlerin başında geliyor. Bu aşk hikayesi kentimizin simgelerinden birisi. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü´ne özel olarak bir etkinlik düzenlemek istedik" dedi. Kırlangıç, festivalin halk yürüyüşü ile başlayacağını söyleyerek, "Festival kapsamında toplu nikah töreni olacak. Ayrıca insanların fotoğraf çekilebileceği aşk temalı alanlar oluşturulacak. Köprülerimiz kalplerle ve çiçeklerle süslenecek. Çocuklarımıza elma ve kestane şekeri dağıtılacak, dilek balonları uçurulacak. Ayrıca Aşıklar Köprü´ne çiftler dilek kilitleri takacak. Safiye Soyman ile Faik Öztürk konseri olacak. Güzel bir ışık gösterisi ile etkinliği tamamlayacağız. Yıllardır Amasya´nın gündeminde olan bir proje bu. Bu yıl aşk temasıyla festival havasında gerçekleştirilecek. Çevre illerden de 14 Şubat Sevgililer Günü´nde çiftlerin kentimize gelmesini bekliyoruz. İlerleyen aşamada ise tüm Türkiye´den katılım olmasını bekliyoruz" diye konuştu.





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