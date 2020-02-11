25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı yapıldı

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 25 farklı okul ve kurumda; 55 farklı alanda, eş zamanlı olarak zümre öğretmenler kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan sınıf/alan zümre başkanları ile koordinatör okul müdürleri, eğitimde kalitenin arttırılması, yeni yönelimler, kullanılan ölçmedeğerlendirme teknikleri ve diğer eğitim konularını masaya yatırdı. Yapılan toplantılara İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.

Şube Müdürü Naci Cengiz; bu toplantıların, eğitim öğretim birliğini geliştirerek koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden dolayı çok önemli olduğunu, toplantılarda ele alınan konuların, nedenneyi nasıl ne zaman ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alındığını belirterek, yapılan çalışmaların ilçenin eğitimine katkı sunacağını vurguladı.

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