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Suluova’da kapalı yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde inşa edilecek kapalı yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı.

Suluova’da kapalı yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde inşa edilecek kapalı yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı.
Üstlenici firma yetkilileriyle yapımı için imza attıkları tesisin Yeni Mahalle'deki eski Askerlik Şubesinin arkasında bulunan alanda kurulacağını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 3 bin 784 metrekarelik inşaat alanına sahip projemiz Suluovamızın önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyor” dedi.
Çocukların daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçedeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Üçok, gençliğe ve spora olan yatırımların hızla artarak devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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