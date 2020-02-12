114 köy yolu ulaşıma kapalı Kapalı yollar açılıyor

Amasya'da kardan dolayı ulaşıma kapanan 114 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri il genelinde kapalı olan 114 köy yolunu açmak için 7/24 esaslı çalışma yapılıyor.

Amasya genelinde etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi için ekipler, köy yollarının şehirler ile bağlantısının kopmaması, vatandaşların köy yollarında sıkıntı yaşamaması ve daha rahat ulaşım sağlaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını devam ettiriyor.

Amasya genelindeki köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve yolların kapanmaması için karla mücadele ekipleri, köy yollarında genişletme ve silme işlemleri yapıyor.

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