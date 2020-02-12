Amasya'da festival hazırlık toplantısı

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlama komitesi hazırlık toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında yapıldı.

Amasya'da her yıl 1222 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlama komitesi hazırlık toplantısı, Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleşti. Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ile silah arkadaşları tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi niteliği taşıyan Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin geçen yılki 100. yıl dönümünde coşkulu ve anlamlı etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Vali Varol, festivalin bu anlamda bu yıl da aynı coşkuyla düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Toplantıda, hazırlıklara ilişkin komite üyeleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ayrıca Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları ve kutlama komitesi üyeleri katıldı.

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