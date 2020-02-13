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Vali Varol'dan '112' uyarısı

İHA

Amasya Valisi Dr Osman Varol 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Vali Dr. Osman Varol, sunulan hizmetlere ilişkin bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Vali Varol'dan '112' uyarısı

Amasya Valisi Dr Osman Varol 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Vali Dr. Osman Varol, sunulan hizmetlere ilişkin bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.
112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat günü düzenlenen '112 Günü' dolayısıyla kutladığı personele görevlerinde başarılar dileyen Vali Varol, acil çağrı hatlarının gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu amaçla yapılan bilgilendirme ile farkındalık faaliyetlerinin önemine taşıdığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesinde öncü illerden biri olan yeni nesil 112 projesi kapsamında 110 itfaiye, 156 jandarma, 112 sıhhi imdat, 122 AFAD ve 155 polis imdat çağrılarının tek çatı altında hizmet verdiği 112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldığı Vali Varol’un incelemelerine Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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