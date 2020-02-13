112 personeli hastayı sırtında taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

112 personeli hastayı sırtında taşıdı

İHA

112 personeli hastayı sırtında taşıdı

Amasya'da 112 personelinin hastayı ambulansa kadar sırtında taşıması büyük takdir topladı.
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çalkaya köyünde rahatsızlanan bir vatandaş acil sağlık hizmetlerini arayarak yardım talep etti. Kısa sürede köye ulaşan 112 ekipleri, yoğun kar olan köyde hastayı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.
Olumsuz hava koşullarına rağmen olay yerine kısa sürede ulaşan 112 acil sağlık hizmetlerinde fedakarca çalışan ekipler sırtlarında taşıdıkları hastaya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hasta daha sonra ileri tetkik ve tedavisi için 4×4 arazi tipi ambulansla Taşova Devlet Hastanesine nakledildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Varol'dan '112' uyarısı
YEREL HABERLER Vali Varol'dan '112' uyarısı
Cemevinden para çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Cemevinden para çalan zanlı tutuklandı
Yaralı kızıl şahine esnaf sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahine esnaf sahip çıktı
Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödediğini söyledi
YEREL HABERLER Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ...
Cemevinden para çalan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Cemevinden para çalan zanlı adliyede
Okul bahçesini mesken tutan güvercinleri öğretmenlerle öğrenciler yemliyor
YEREL HABERLER Okul bahçesini mesken tutan güvercinleri ...
Amasya'da festival hazırlık toplantısı
YEREL HABERLER Amasya'da festival hazırlık toplantısı
Fahriye nineden anlamlı yardım
YEREL HABERLER Fahriye nineden anlamlı yardım
114 köy yolu ulaşıma kapalı Kapalı yollar açılıyor
YEREL HABERLER 114 köy yolu ulaşıma kapalı Kapalı yollar açılıyor
Cemevinden hırsızlık yaptı, borçlarını ödedi
YEREL HABERLER Cemevinden hırsızlık yaptı, borçlarını ödedi
Suluova’da kapalı yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Suluova’da kapalı yarı olimpik yüzme havuzu için ...
Amasya'da Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı
YEREL HABERLER Amasya'da Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı
Belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği
Amasya'nın Taşova ilçesinde okullar tatil
YEREL HABERLER Amasya'nın Taşova ilçesinde okullar tatil
Amasya'da 14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapılacak
YEREL HABERLER Amasya'da 14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali ...
Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu
YEREL HABERLER Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu
Merzifon’da ‘Gel Kardeşim’ isimli proje başlatıldı
YEREL HABERLER Merzifon’da ‘Gel Kardeşim’ isimli proje başlatıldı
Vali Varol derste
YEREL HABERLER Vali Varol derste
Merzifon’da 5. Kitap Fuarı düzenlenecek
YEREL HABERLER Merzifon’da 5. Kitap Fuarı düzenlenecek
25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı yapıldı
YEREL HABERLER 25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı ...
Vali eşinden şehit ailesine moral
YEREL HABERLER Vali eşinden şehit ailesine moral
Doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf yarışması
Amasya'da 14 Şubat'ta 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlenecek
YEREL HABERLER Amasya'da 14 Şubat'ta 'Ferhat ile Şirin' festivali ...
Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi iftaiye botla kurtardı
YEREL HABERLER Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi iftaiye botla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X