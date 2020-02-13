Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ilçeyi temsil edecek öğrencileri belirlemek adına, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan 'İş Birliği Protokolü' kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan turnuva 8 kategori ve iki aşamalı olarak gerçekleşti. İlkokul kategorisinde mangala, pentago, equilibrio, qbitz oyunları; ortaokul kategorisinde ise mangala, reversi, pentago ve kulami oyunları düzenlendi.

Turnuva açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, turnuvalarda ilk önce okul ayağının yapıldığını, okullarda birinci olanların ise, ilçe yarışmalarına katıldıklarını belirtti. İlçede dereceye giren öğrencilerin il finallerine katılacağını, 789 Nisan tarihlerinde de Antalya'da Türkiye şampiyonasının gerçekleştirileceğini belirten Yozgat, “Bu tür turnuvaların 'akıl ve zekayı birleştiren' özellikleri sayesinde, çocuklarımız farklı bakış açılarından bakabilme yetisini kazanacaklardır” dedi.

Turnuvada ilkokullar arasında; pentagoda Fatih İlkokulu’ndan Irmak Gül, QBitz’de Eymen Gökgöz, mangalada Yağmur Ebrar Usta ve equilibrioda Atatürk İlkokulu’ndan Özay Angın birinci oldu.

Ortaokullar da ise mangalada Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu’ndan Hasan Can Şanalır, pentagoda A.Semih Çadırcı, reverside Haşim Dülger Ortaokulu’ndan Doğukan Pak ve Kulami’de Abidehatun Ortaokulu öğrencisi Zeki Kaan Yücel birincilik elde etti.

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