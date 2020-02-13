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Sporcular çim sahada kar küredi

İHA

Sporcular çim sahada kar küredi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde geçen hafta sonu başlayan ve hafta içi aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Merzifonspor’un antrenör, futbolcu ve teknik heyeti ilçe stadyumunda kar temizliği yaptı.
Hafta sonu oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig(BAL) müsabakası öncesi Merzifon Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğünde personel eksikliği nedeniyle Merzifonspor antrenör futbolcu ve teknik heyeti, stadyumu hazır hale getirmek amacıyla kolları sıvadı ve çim sahada kar küredi.
Yarına kadar çalışmaların devam edeceğini aktaran Merzifon Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Murat Fatih Torun, “Hafta sonu oynanacak olan BAL müsabakası öncesi, elimizden geldiğince personellerimiz, Merzifonspor antrenör futbolcu ve teknik heyetinden arkadaşlarımızın verdiği destekle çim sahada kar kürüyoruz. 23 personelimizle aynı anda hem okul maçları hem de amatör lig maçlarını aksatmadan sahamızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Sentetik sahamızda da okul sporları için saha çizimi yapıyoruz. Bugün bir bölümünü temizledik yarın gerekirse takviye isteyeceğiz. Çünkü 23 kişiyle kar küremek çok zor. Yarına kadar temizliği bitirip sahamızın çizgilerini tekrar çizerek hafta sonu oynanacak maça hazır hale getireceğiz. Hakemde geldiği zaman bu pozisyonda oynatabilirse oynayacağız ya da ASKF yetkilileriyle tekrar görüşerek gerekirse maçın sentetik sahada oynanması için planlama yapacağız" dedi.

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