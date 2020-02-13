Amasya’da voleybol heyecanı

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Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları Amasya’da başladı.

1315 Şubat tarihleri arasında Amasyaspor Salonu ve Amasya Hamit Kaplan Spor Salonunda yapılacak Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları için seremoni düzenlendi. Törende konuşan Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürdü Kadir Kılıç, “İlimizde grup müsabakalarını yapıyoruz. Grup maçları 1315 Şubat tarihleri arasında üç gün sürecek. İstanbul, Trabzon, Ankara, Sivas, Giresun, Yozgat, Çorum ve Amasya’dan grupları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Amacımız üst takımlara, üst liglere sporcu yetiştirmek” dedi.

Seremoninin ardından müsabakalar başladı.

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