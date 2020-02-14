Jandarmadan trafik denetimi

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülerin tespitine yönelik trafik uygulaması yaptı.

Ülke genelinde düzenlenen uygulama kapsamında Amasya'da bin 13 araç kontrol edilirken, 61 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tespit edilen eksiklikler dolayısıyla 21 araç trafikten men edildi. Ekipler, sürücülere ve araçlardaki yolculara trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşür de dağıttı.

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