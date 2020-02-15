Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
Amasya merkeze bağlı Aksalur köyü Şahin Kayası mevkisinde mahsur kalan keçi, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrası kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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