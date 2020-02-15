Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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AMASYA´da polisin durdurduğu otomobilde 3 parça halinde toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.U. isimli şahsın araç ile Amasya'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin, tütünle harmanlanmış esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımı için yapılmış aparat ele geçirdi. Araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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