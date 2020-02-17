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Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

İHA

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal tarafından karşılanan Amasya Valisi Osman Varol, faaliyetlere ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Tuğgeneral Çokuysal, ziyareti dolayısıyla Vali Varol’a teşekkür etti ve plaket verdi Ziyarette, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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