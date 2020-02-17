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Yerel basının sorunlarını Amasya'da masaya yatırıldı

İHA

Yerel basının sorunlarını Amasya'da masaya yatırıldı

Samsun Basın İlan Kurumu Müdürlüğü önderliğinde Amasya merkez ve ilçe basınının sorunları masaya yatırıldı.
Samsun Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Bayraktar başkanlığında Amasya Belediyesi Pirler Parkı’nda düzenlenen yemekli toplantıya Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur, Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bilal Güley, Basın İlan Kurumu Samsun Şubesinde görevli İskender Kurt, Amasya merkez ve ilçelerinde görev yapan gazete sahipleri ve çalışanları da hazır bulundu.
Samsun Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Bayraktar, yerel basının sorunlarını yakınen bildiğini belirterek, "Ben zamanında yerel gazetecilik yapmış birisiyim. Benim de şahsıma hem matbaa kurdum ve hem de günlük yerel gazetem vardı. Yıllarca bu işi severek yaptım bu mesleğin her kademesinde görev alan bir kardeşiniz olarak sizlerin ve diğen il ve ilçelerde yayın yapan yazılı yerel basının ne şartlarda yayın hayatlarını sürdürdüğünü çok iyi bilmekteyim. Samsun Basın İlan kurumu olarak buraya gelmemizin amacı sizlerle bire bir tanışmak kaynaşmak ve sorunlarımızı karşılıklı olarak görüşerek çözüm mercilerine ulaştırmak istiyoruz. Yerel basının Türkiye genelinde olduğu gibi bize bağlı olan Tokat, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Giresun, Rize ve diğer illerimizde de basında yaşanan sıkıntıları yakınen bilmekteyiz. Samsun Basın İlan Kurumu Şubesi olarak bu illerimizde sık sık toplantılar düzenleyerek sorunları kendi çabalarımızla çözme yöntemine gitmekteyiz. Çözemediğimiz sorun ve konular hakkında da Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere gerekli birimlerle birlikte hareket etme yoluyla kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı göstererek meslektaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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