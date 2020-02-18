Amasya'da köylerde karla mücadele

Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Karla Mücadele Ekipleri” görev ve sorumluluk sahasındaki köy yollarında karla mücadele çalışmalarını gecegündüz demeden sürdürmeye devam ediyor.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi için ekipler köy yollarının şehirler ile bağlantısının kopmaması, vatandaşların köy yollarında sıkıntı yaşamaması ve daha rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Amasya genelindeki köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve yolların kapanmaması için karla mücadele ekiplerimiz, köy yollarında genişletme ve silme işlemleri yapıyor ve Taşova ilçemize bağlı Yeşiltepe ve Karlık köylerinde devam eden çalışmalarımız ile birlikte köylerimizde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için hizmetlerimizi gece gündüz sürdürerek köy yollarımızı trafiğe açık durumda tutuyoruz" dedi.

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