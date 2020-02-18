Gıda denetim seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gıda denetim seferberliği

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığının 17 Şubat22 Şubat tarihleri arasında başlattığı "denetim seferberliği" kapsamında Amasya ve ilçelerinde bulunan gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler sürüyor.

Gıda denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığının 17 Şubat22 Şubat tarihleri arasında başlattığı "denetim seferberliği” kapsamında Amasya ve ilçelerinde bulunan gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler sürüyor.
Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın ‘Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği’ sloganıyla çıkmış olduğu yolda tüm gıda, üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin denetimini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımız sorumluluğundadır. Bu yıl bakanlığımız gıda işletmelerinde yapılan rutin denetimlerine ilaveten 1722 Şubat 2020 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatmıştır. Denetim seferberliği kapsamında 17 Şubat 2020 Pazartesi günü süt ve süt üreten işletmeler ve takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi. Denetimler bu hafta Cumartesi gününe kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız en ufak bir usulsüzlük, uygunsuzluk gördüklerinde 'Alo 174 Gıda Hattı’nı aramalarıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'ya Şehir Kütüphanesi
YEREL HABERLER Amasya'ya Şehir Kütüphanesi
Amasya'da köylerde karla mücadele
YEREL HABERLER Amasya'da köylerde karla mücadele
Yerel basının sorunlarını Amasya'da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yerel basının sorunlarını Amasya'da masaya yatırıldı
Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Voleybol maçları sona erdi
YEREL HABERLER Voleybol maçları sona erdi
Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
YEREL HABERLER Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. ...
Jandarma'dan Uygulama
YEREL HABERLER Jandarma'dan Uygulama
Orman Bölge Müdürü Oflu çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Oflu çalışmaları inceledi
Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor
YEREL HABERLER Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X