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Amasya'ya Şehir Kütüphanesi

İHA

Amasya'da hayata geçirilecek Şehir Kütüphanesi Projesi'ne ilişkin Vali Varol'un başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya'ya Şehir Kütüphanesi

Amasya’da hayata geçirilecek Şehir Kütüphanesi Projesi’ne ilişkin Vali Varol’un başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Varol, günümüzde eksikliği derinden hissedilen ve üzerinde bir yıldan fazla süredir çalışılan modern Şehir Kütüphanesi Projesi'nin ilim ve irfan şehri Amasya’ya yakışacak düzeyde olması için gayret gösterildiğini belirtti. Varol, "Millet kıraathanesi olarak da kullanılacak kütüphanenin genç ve çocuklara yönelik eğitim sınıfları, hat, tezhip, el sanatları galerileri, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, sergi alanı, konferans salonu, cep sineması gibi çeşitli bölüm ile donatılar bulunacak şekilde planlanacak" dedi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ile İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Zerrin Yelken de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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