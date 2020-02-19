Özel İdareye araç takviyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel İdareye araç takviyesi

İHA

Amasya'da İl Özel İdaresi aldığı 7 iş makinesi ile araç parkını güçlendirdi.

Özel İdareye araç takviyesi

Amasya'da İl Özel İdaresi aldığı 7 iş makinesi ile araç parkını güçlendirdi.
Amasya Valiliği Özel İdare Sekreterliğinin araç filosu yeni araçlarla daha da güçlendi. 3 greyder, 3 CSB ve 1 adet ekskavatör Amasya Özel İdare araç filosuna katıldı.
Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, “Filomuza kattığımız toplam 7 araç ile hizmetlerimize daha iyi bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Basketbolun kalbi Amasya’da atıyor
YEREL HABERLER Basketbolun kalbi Amasya’da atıyor
Merzifon’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Merzifon’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Liseli öğrencilerden kuşlara sıcak yuva
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerden kuşlara sıcak yuva
Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı
YEREL HABERLER Amasya'da jandarma doğaya yem ve mama bıraktı
Amasya'ya Şehir Kütüphanesi
YEREL HABERLER Amasya'ya Şehir Kütüphanesi
Gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Gıda denetim seferberliği
Amasya'da köylerde karla mücadele
YEREL HABERLER Amasya'da köylerde karla mücadele
Yerel basının sorunlarını Amasya'da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yerel basının sorunlarını Amasya'da masaya yatırıldı
Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Voleybol maçları sona erdi
YEREL HABERLER Voleybol maçları sona erdi
Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
YEREL HABERLER Vali Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. ...
Jandarma'dan Uygulama
YEREL HABERLER Jandarma'dan Uygulama
Orman Bölge Müdürü Oflu çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Oflu çalışmaları inceledi
Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor
YEREL HABERLER Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X