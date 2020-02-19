Özel İdareye araç takviyesi

Amasya'da İl Özel İdaresi aldığı 7 iş makinesi ile araç parkını güçlendirdi.
Amasya Valiliği Özel İdare Sekreterliğinin araç filosu yeni araçlarla daha da güçlendi. 3 greyder, 3 CSB ve 1 adet ekskavatör Amasya Özel İdare araç filosuna katıldı.
Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, “Filomuza kattığımız toplam 7 araç ile hizmetlerimize daha iyi bir şekilde devam edeceğiz” dedi.
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