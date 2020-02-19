Merzifon'da afet hazırlık toplantısı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, afet ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin ilçe düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması; olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları ile ilgili konular görüşüldü.

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