Amasya’nın Merzifon ilçesinde Jandarma ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Komisyonu tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

İlçede öğrenci taşıma hizmeti yapan araçlar, 20192020 eğitimöğretim yılı taşımalı eğitime erişim hizmeti kapsamında jandarma ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Komisyonu tarafından denetimden geçirildi.

Araç şoför uygunluğu yanında araç ekipmanlarının ve öğrenci memnuniyetinin de kontrol edildiği denetlemelerde, eksiği olan yüklenici ve şoförlere gerekli uyarılar yapıldı.

Eksiklikler tutanak altına alınarak en kısa sürede tamamlamaları hususunda ikazlarda bulunuldu.

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