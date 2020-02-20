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‘Uyan’ Amasya'da sahnelendi

İHA

Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Amasya’da sahnelenen ‘Uyan’ adlı oyun beğeniyle izlendi.
Mevlana Celaleddini Rumi'nin eseri Mesnevi’deki seçme hikâyelerle çıkılan zor ve meşakkatli yolculuğu konu alan Belediye Kültür Merkezindeki oyunu Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin daire amirleri ve Amasyalılar izledi.
Şefik Can'ın çevirdiği, Yaşar Özboz'un oyunlaştırdığı ve yönettiği oyunda rol alan oyuncuların performansı izleyenlerden alkış aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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