‘Uyan’ Amasya'da sahnelendi

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Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Amasya’da sahnelenen ‘Uyan’ adlı oyun beğeniyle izlendi.

Mevlana Celaleddini Rumi'nin eseri Mesnevi’deki seçme hikâyelerle çıkılan zor ve meşakkatli yolculuğu konu alan Belediye Kültür Merkezindeki oyunu Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin daire amirleri ve Amasyalılar izledi.

Şefik Can'ın çevirdiği, Yaşar Özboz'un oyunlaştırdığı ve yönettiği oyunda rol alan oyuncuların performansı izleyenlerden alkış aldı.

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