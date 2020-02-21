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Taşova'da afete karşı hazırlık

İHA

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Amasya Taşova'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Taşova'da afete karşı hazırlık

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Amasya Taşova’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Taşova İlçe Kaymakamı Mustafa Berk Çelik’in başkanlığındaki toplantıya ilçe yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile diğer yetkililer katıldı. Meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara hazırlıkla olmak, afet durumunda yerinde ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenen ve 112, itfaiye, emniyet ekiplerinin de bulunduğu toplantıda plana yönelik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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