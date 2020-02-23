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Göynücek'te Afet Müdahale Toplantısı yapıldı

İHA

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Göynücek ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Göynücek'te Afet Müdahale Toplantısı yapıldı

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Göynücek ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz’ün başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Bulut, ilçe yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile diğer yetkililer katıldı. Meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak, afet durumunda yerinde ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda söz konusu plana yönelik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

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