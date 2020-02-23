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Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar

İHA

Türkiye Şampiyonası ve milli takım için yarıştılar

Amasya’da 1112 yaş ulusal gelişim projesi 2. Vize Yüzme Yarışları ve 13+ Milli Takım Baraj Yüzme Yarışmaları yapıldı.
Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda 26 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarında sporcular Türkiye Şampiyonası'na ve milli takım seçmelerine katılmak için kıyasıya mücadele etti. Amasya’da derece yapan ve birinci olan sporcular Giresun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve milli takım grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Milli takıma girebilmek için yüzen 13 yaşındaki Ozan Çapkın, "Bundan sonra Trabzon’a gideceğiz. Milli takım için yarıştım ama derece çok kısa olduğu için çok zorlandık" dedi.
Yüzme Antrenörü Atilla Dulkadiroğlu ise, "Yüzme branşı uzun soluklu bir spor. Çocuklarımızın 45 yıllık bir emeğinin sonunda Milli Takım seçmeleri ve il baraj maçları yapılıyor. Buradaki barajları geçen sporcular, Türkiye Şampiyonası 1112 yaş vize yarışlarına gitmekte. Başarılı olan barajı geçenler bu müsabakalarda ilimizi temsil ediyor. Burada 8 tane özel kulüp ve Gençlik Spor Müdürlüğünün öğrencileri olmak üzere 4050 civarında müsabakaya katılan öğrencilerimiz var. Bugün 26 civarında öğrencimiz yarıştı" diye konuştu.
Türkiye Şampiyonası için mücadele eden sporculardan Eylül Şimal Yar da, "Barajlarda geçtiğim için şu an Samsun’a gitmeye hak kazandım. Samsun’a gittiğimde yine oradaki barajları geçip Ankara’ya gideceğim. Ankara’yı da geçip Türkiye finallerine kalacağım, orada da birinci olmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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