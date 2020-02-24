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İlk ders Bakan Kasapoğlu’ndan

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Saraydüzü Kışla Binasında 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersinde konuştu.

İlk ders Bakan Kasapoğlu’ndan

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Saraydüzü Kışla Binasında 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersinde konuştu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde son 18 yılda gerçekten Türkiye’nin makus talihini değiştiren çok önemli bir değişimi gerçekleştirmenin de onurunu yaşayan bir partiyiz. Reforma her alanda sanayisiyle, eğitimiyle, ekonomisiyle, alt yapısıyla hakikaten sporuyla gençliğiyle pek çok reformu devreye alan ve bu reformlar vesilesiyle de pek çok ülkeye bu manada örnek olan model olan bir yapı. Bu manada ben AK Partimizden önce kronik bir şekilde addedilen pek çok problemin hamdolsun ki tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını ifade etmek istiyorum. Ülkemizin önündeki, ülkemizin ayağındaki prangaları çözen bir parti, AK Parti. Milletimizin yine güçlü desteğiyle yürütülen bu sürecin de sessiz bir devrim olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu kutlu yürüyüş sadece ülkemizi değil, tüm mazlumları, mazlum coğrafyaları da içine alan onları da dahil eden bu yürüyüş bu vesileyle de sadece bu ülkenin değil tüm insanlığın umudu bir partiden, bir hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın BM’de ifade ettiği ‘Dünya 5’ten büyüktür’ haykırışı mazlumlara, sessizlere sahip çıkan bir haykırış olması itibariyle de tarihin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu manada bu ülke Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hiçbir zaman ne pahasına olursa olsun haksızlığa, hiçbir zaman zulme razı olmadı, göz yummadı ve her daim sesini haksızlıklar karşısında, zulümler karşısında gür bir şekilde yükseltti ve memleketimizin, milletimizin, insanlığın ali menfaatlerinin yanında oldu” dedi.
Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Bugün tüm dünyada bilinen önemli bir gerçek var. O gerçek de Cumhurbaşkanımızın sadece bu ülkenin Cumhurbaşkanı değil, bundan öte kıtalararası önemli bir sorumluluğun önemli bir mesuliyetin sahibi oldu. İşte bugün AK Parti kurulduğundan beri gerek içeriden gerek dışarıdan pek çok engellemelere pek çok saldırılara maruz kalmış bir parti. Cumhurbaşkanımız AK Parti öncesi de belediye başkanlığından itibaren kendisinin önüne sürekli engeller koyulmaya çalışıldı ve hamdolsun milletimiz sayesinde milletimizin desteğiyle, milletimizin duasıyla, dünyanın her yerindeki mazlumların dualarıyla, destekleriyle bugünlere geldik. Sayısız operasyon, sayısız gizli tezgahlar, kumpaslar hamdolsun ki hep birlikte üstesinden geldiğimiz pek çok engel bizleri bugünlere gelmekten alıkoyamadı. Biliyorsunuz 27 Nisan emuhtırası Cumhurbaşkanı seçimini engellemeye çalıştı o zaman, partimizi kapatmaya çalıştılar hep birlikte hafızalarımızda canlı. Yine bu milletin cumhurbaşkanı seçmesini engellemeye çalıştılar.”
“Gezi Parkı olaylarıyla bu kutlu yürüyüşü her alanda olan bu sessiz devrimleri engellemeye çalıştılar” diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: “1725 Aralık darbe girişimleri, MİT tırlarının durdurulması, 678 Ekim olayları, hendekler kazmalar, çukurlarla provokasyonlarla milli egemenliğimize savaş açtılar ve en son hep birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Onlar engellemeye çalıştılar, yazdıkça yazdılar, çizdikçe çizdiler. Kirli odaklar boş durmadılar çalıştılar. Yetmedi başka ülkelere gittiler, bu ülkeyi itibarsızlaştırmak için kampanyalar yaptılar. Operasyonlar çekmeye kalktılar. Bunların hep amacı niyeti birdi, o da bu ülkenin öz evlatlarının bu ülkeyi yönetmesini bu ülkeye hizmet etmesini engellemekti. Bu aziz millet bu ülkeyi onlara yar etmedi. Bu ülkenin yönetimini Anadolu’nun öz evlatlarının sahip olmasının her daim yanında oldu, güçlü bir şekilde her zaman artan oranlı bir şekilde desteğiyle duasıyla, yardımıyla bu Anadolu hareketine güçlü bir şekilde destek verdi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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