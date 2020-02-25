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Rektör Elmacı’dan Kasapoğlu’na semaver

İHA

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na semaver hediye etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen 'Gençlik Buluşması'nda öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmadan sonra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Bakan Kasapoğlu'na Amasya semaveri takdim etti. Bakan da hediyeden dolayı Rektör Elmacı'ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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