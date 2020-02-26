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Amasya'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 84,5'i gereksiz

İHA

Amasya'da 2019 yılında 112'ye gelen 202 bin 118 çağrıdan 31 bin 307'sinin vakaya dönüştüğü, gelen toplam çağrıların yüzde 84,51'inin acil çağrı olmayıp bilgi amaçlı ya da gereksiz aramalar olduğu bildirildi.

Amasya'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 84,5'i gereksiz

Amasya'da 2019 yılında 112'ye gelen 202 bin 118 çağrıdan 31 bin 307’sinin vakaya dönüştüğü, gelen toplam çağrıların yüzde 84,51’inin acil çağrı olmayıp bilgi amaçlı ya da gereksiz aramalar olduğu bildirildi.
Acil Çağrı Hizmetleri İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı, Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezinin 2019 yılı faaliyetleri değerlendirildi. Valilik toplantı salonundaki toplantıya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmasında öncü illerden olduğu Yeni Nesil 112 Projesi kapsamındaki çalışmalarda değerlendirildi. Yaptığı sunumda Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında 110 İtfaiye, 156 Jandarma, 112 Sıhhi İmdat, 122 AFAD ve 155 Polis İmdat çağrılarının tek çatı altında hizmet verdiğini belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek, 2019 yılında gelen 202 bin 118 çağrıdan 31 bin 307’sinin vakaya dönüştüğünü, gelen toplam çağrıların yüzde 84,51’inin acil çağrı olmayıp bilgi amaçlı ya da gereksiz aramalar olduğunu açıkladı.
Şimşek, kurumun faaliyetleri ve işleyişi hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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