Amasya’da 2. Tiyatro Günleri başladı

Amasya’da geleneksel hale getirilen "Tiyatro Günleri"nin 2'ncisi başladı. Saraydüzü Kışla Binasında 7 gün sürecek olan 2. Tiyatro Günleri Amasyalıları tiyatro ve sanata doyuracak.

Amasya’da özel bir tiyatro grubunun ikincisini düzenlediği Tiyatro Günleri 24 Şubat1 Mart tarihleri arasında gösterileriyle tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatrocular tarafından oynanan 7 Kocalı Hürmüz seyircilerden tam not aldı.

"Salak Oğlan, 7 Kocalı Hürmüz, Kafka’nın Maymunu, Çok Bilinmeyenli Bilinen Denklem, Cambazın Cenazesi, Karışma O İş Bende, Kitap Su ile Tablet Can ve Koleksiyoncu" oyunlarının sahneleneceği 2. Tiyatro Günleri bir hafta boyunca devam edecek.

Amasya İris Sanat Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Atilla Özgen, “Biz Amasya’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir özel tiyatro olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Tiyatro Günleri etkinliğimiz var. Amasya halkı tiyatroyu istiyor, tiyatroyu seviyor. Biz de dedik ki o zaman bu sene ikincisini gerçekleştirelim ama biraz daha dolu dolu gerçekleştirelim. 7 günlük bir sürece yaydık. 7 günde toplam 8 oyun sahneleyeceğiz” dedi.

Tiyatro Günleri'ne katılan Samsun’un Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sanat Yönetmeni Haydar Kavrap ise, “Amasya’da böyle bir etkinliğin olması çok güzel. Her akşam bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Amasya’nın seyircisi gerçekten çok kaliteli, güzel bir seyircisi var. Biz burada olmaktan, onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Umarın onlar da oyunları beğenirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.