Gölköy’de yürütülen içmesuyu terfi binası ve enerji nakil hattı çalışması tamamlandı

Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı Gölköy’de yürütülen içmesuyu terfi binası ve enerji nakil hattı çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu.

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yatırım programı çerçevesinde yürütülen projeler kapsamında Gölköy’de, içmesuyu terfi binası, terfi hattı ve enerji nakil hattı projesi tamamlandı. Daha önceden İl Özel İdaresi tarafından sıhhi hale getirilen 75 metreküplük içmesuyu deposuna yapılan terfi binası ve 2 bin 670 metre terfi hattı marifetiyle su ulaştırılacak. Köy halkına içmesuyu kaynağı oluşturmak üzere tesis edilen terfi binası dış etkenlere karşıda tel örgü sistemiyle korunaklı hale getirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Köylerimizde yapmış olduğumuz içmesuyu tesislerimiz ile depolarımıza, kaynak oluşturmak maksadıyla terfi binası inşa ederek su temini sağlamaktayız” dedi.

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