Alman gelin adayı İslamiyet’i seçti

Alman gelin adayı Vivyen, İslamiyet’i seçerek Zeynep adını aldı.

Amasya'nın Taşova ilçesi Tatlıpınar (Darmaderesi) köyünden olup, Almanya’da ikamet eden Turgay Maden isimli genç ile evlenmeye karar veren Alman vatandaşı Vivyen isimli gelin adayı yapılan ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Esençay köyünde yapılan törende Esençay Camii İmamHatibi Kemal Atamtürk, Kelimei Şehadet getirerek İslam dinine geçen ve Zeynep ismini alan gelin adayına Kur’anı Kerim hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.