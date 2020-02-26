Ders arasında öğrencilere sıcak çorba

Amasya’nın Merzifon ilçesi TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulunda öğrencilere, sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak adına ders arasında sıcak çorba ikram edildi.

Beslenme Dostu Okul olarak Beyaz Bayrak almaya hak kazanan Merzifon TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulu Ana Sınıfı öğrenci velileri tarafından, sağlıklı yaşam konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla evlerinde çeşit çeşit çorbalar hazırlandı ve okuldaki bütün öğrencilere ikram edildi.

Birinci dönemden itibaren okulda geleneksel yemekler ikram edildiğini, meyve ve süt günlerinin düzenlendiğini belirten ana sınıfı öğretmeni Dilek Gözütok, velilerinde ortak olduğu sportif etkinliklerin yapıldığını söyledi. Vitamin şenliği ve doğa yürüyüşü de gerçekleştirdiklerini aktaran Gözütok, bundan sonraki çalışmalarında da sağlıklı beslenmeyi ön plana çıkaracaklarını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirildiğini dile getiren okul müdürü Hatice Deniz ise, “Okulumuz, öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama özendirmeyi, obezitenin önlenmesine destek olmayı, sağlıklı yaşam konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi hedeflemiş, bu konuda duyarlılık oluşturmayı temel prensip olarak benimsemiştir. Sağlıklı beslenme konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla ana sınıfı velilerimiz tarafından tüm öğrencilerimize sıcak çorba ikramında bulunulmuş, öğrencilerimiz hem birbirinden lezzetli çorbaların tadına bakmışlar, hem de sağlıklı beslenmenin önemi konusunda bilinçlenmişlerdir. Okulumuzda beslenmenin önemine vurgu yapan çalışmalar sürekli olarak yürütülmektedir" dedi.

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