Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Merzifon Huzurevinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmen desteğiyle 2.etap okumayazma kursu başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "OkumaYazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği kapsamında Merzifon Huzurevinde yaşayan yaşlılara yönelik okumayazma kursu veriliyor. Ayrıca okumayazma kursuyla birlikte yaşlıların, el becerisi kazanmalarının yanında boş zamanlarını sıkılmadan değerlendirmeleri sağlanıyor.

Okumayazma kursunun ocak ayında başladığını söyleyen Huzurevi Müdürü Sedat Alınok, “Huzurevimizde okumayazma bilmeyen sakinlerimiz için, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün öğretmen desteğiyle 2.etap okumayazma kursu Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamıştır. Yaşlılarımız bizim geçmişimiz, mazimiz. Biz geçmişimize ve mazimize sahip çıkmak için görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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