Regaip Kandili'nde camiler dolup taştı

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Amasya'da Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadet etmek için camilere akın etti.



Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek gecede, eller dua için semaya kalktı. Amasyalılar Regaip Kandili'nde başta Sultan Bayezid Camisi olmak üzere Amasya'nın büyük camilerine ilgi gösterdi.

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