Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

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Amasya'da şehitler için Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.

Suriye’nin İdlib kentinde saldırıya uğrayan ve şehit olan 33 Mehmetçik için Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde Cuma namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı.

Şehitler için okunan Kur'anı Kerim'in ardından Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu dua etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan dualara "Amin" dedi.

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