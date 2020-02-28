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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

DHA


GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır" denildi.ANKARA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Amasya
2020-02-28 19:38:04

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