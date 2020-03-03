Minik eller Mehmetçik için semaya açıldı

Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlk/Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe destek olmak için ellerini semaya açıp, dua etti.

İdlib’de yaşanan hain saldırı sonrası Türkiye 7’den 70’e birlik olarak dünyaya bunu en güzel şekilde gösterdi. “Bahar Kalkanı” adı verilen operasyona bir destek de Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlk/Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Öğrenciler okul bahçesinde Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Derici’nin Mehmetçiğin zafer kazanması için ettiği duaya hep bir ağızdan "Amin" dedi.

Okunan şehitlerin isimlerine minik öğrenciler "Burada" diye bağırarak, şehitlerin ölmediğini bir kez daha gösterdi. 242 minik öğrenciye 21 öğretmen de eşlik etti.

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