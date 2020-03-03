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MSB: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

DHA

MSB: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi


ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya ANKARA,(DHA)
2020-03-03 13:04:57

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