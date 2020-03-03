Freni boşalan minibüs dükkana girerek durabildi

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Amasya’da freni boşalan minibüs bir oyun dükkanına daldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Eğitim Fakültesi yönünden gelen minibüsün köprüyü inerken freni boşaldı. Refüjdeki ağacı parçalayan minibüs, Kemal Yılmaz’a ait playstation salonuna girerek durabildi.

Dükkanda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

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