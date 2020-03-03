Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük destek

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, kahraman Mehmetçiğe desteklerini Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümsüz eseriyle iletti.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından TSK tarafından başlatılan karşı operasyon Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik için destek klibi çekti.

Sınıf öğretmenleri Cem Meşe yönetiminde Kahraman Mehmetçiğe desteklerini Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümsüz eseriyle ileten 3. sınıf öğrencileri, çektikleri klipte şu dizelere yer verdi: “Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi/ Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın/Galib et çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

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