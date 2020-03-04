Morfoloji binasında sona doğru

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Amasya Valisi Dr. Osman Varol, inşaatı devam eden Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda incelemelerde bulundu.

15 bin metrekare alanda inşa edilen fakülte binası hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, inşaatın tamamlandığında üniversitemizin akademik ve bilimsel gücünü arttıracağına işaret etti. İncelemede Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve diğer yetkililer yer aldı.

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