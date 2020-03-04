Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı

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Amasya’da bir anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde yaptıkları oratoryo ile Mehmetçiğe destek verdi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek isteyen 6 yaşındaki minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde "Bu vatan hepimizin" diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

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