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KPSS Destek Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı

İHA

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "KPSS Destek Eğitimi" bilgilendirme toplantısı Dekanlık Konferans Salonunda yapıldı.

KPSS Destek Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “KPSS Destek Eğitimi” bilgilendirme toplantısı Dekanlık Konferans Salonunda yapıldı.
Toplantıya Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, Öğretim Üyeleri ve KPSS Destek Eğitimi almak için başvuran öğrenciler katıldı. KPSS Destek Eğitiminin tanıtım konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib sahasında askerlere yapılan hain saldırı sonucu vatan evlatlarının şehit olmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıp, ordunun daima muzaffer olması için dua ve dileklerini ifade etti.
Dekan Kandemir, fakültelerinin 4. sınıf öğrencilerine KPSS de bütün bölümleri ilgilendiren Türkçe, matematik ve eğitim bilimleri alanlarında yardımcı olmak istediklerini ve bu anlamda alınan başvurular neticesinde Türkçe eğitimi alanında 180, matematik eğitimi alanında 240, eğitim bilimleri alanında ise 218 ve toplamda 245 adet başvurunun olduğunu ve talep doğrultusunda matematik eğitimi alanında 4, Türkçe ve eğitim bilimleri alanında ise üçer grup oluşturulduğunu ifade etti.
Bu destek eğitiminin fakülte ve üniversite öğretim üyelerinin özverili katkıları sonucunda hayata geçirildiğini ifade eden Kandemir, fakültelerinde farklı bölüm ve anabilim dallarında eğitim gören öğrencilerin aynı gruplarda bulunması ve gün içerisinde öğrencilerin derslerinin olması sebebiyle, destek eğitimi 17.0019.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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