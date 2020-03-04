Önce eğitim sonra tatbikat

Suluova Belediyesi, Sivil Savunma Günü ve 17 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Şeker İlk ve Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında Suluova Belediyesi ile okul idaresi iş birliğinde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Tatbikat sırasında minik öğrenciler de aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri için İtfaiye personelleri yardımıyla uyguladılar. Öğrencilere deprem, yangın, afet ve acil durum olduğu zaman yapılması gerekenler anlatılarak gösterildi.

Okul öğretmenleri ve velilerinde katıldığı tatbikatta olası deprem ve yangın anında nasıl davranacaklarını öğrenen öğrenciler, itfaiye personelimize teşekkür ettiler.

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